Москва, , 16:38 — REGNUM Московский городской суд отложил на 16 апреля оглашение постановления по ходатайству следствия о продлении ареста председателю Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Сергею Юрьеву, обвиняемому в хищении одного миллиарда рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Оглашение постановления пройдет 16 апреля в 11:30», — сообщает собеседник агентства.

Юрьева обвиняют в организации завышения цен при заключении в 2008 году контракта между ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и адвокатской коллегией по предоставлению юридических услуг. Впоследствии контракт неоднократно продлевался. В результате завышения цены государственного контракта с 2008 по 2018 годы адвокатская коллегия необоснованно получила денежные средства в размере свыше 1 миллиарда рублей.