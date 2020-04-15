Чеди-Хольский район, Тува, , 14:01 — REGNUM В Чеди-Хольском районе Тувы в результате пожара в кошаре погибли 97 овец. Об инциденте написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол.

По его словам, он не стал бы выносить событие на публику, если бы погибший скот оказался незастрахованным. Глава отметил, что это типичный случай.

«Люди жалеют денег на страхование своего имущества. А потом, когда приходит беда, приходят к властям — спасите, не дайте пропасть», — написал он, добавив, что власти всё же не оставят в беде женщину, «тащившей» на себе хозяйстве.

При этом Кара-оол призвал подчинённых работать с животноводами, чтобы они активнее страховали имущество и сами отвечали за его сохранность.

Напомним, в результате масштабных степных пожаров в Забайкальском крае весной 2019 года в огне погибли тысячи голов скота. Как сообщало ИА REGNUM, ущерб, нанесенный стихией агропромышленному комплексу региона, составил 822 миллиона 304 тысячи рублей.

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