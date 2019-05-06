В Забайкалье подсчитан сельхозущерб от масштабных пожаров

Чита, , 09:02 — REGNUM В министерстве сельского хозяйства Забайкальского края завершился приём документов от владельцев личных подсобных хозяйств и сельхозорганизаций, пострадавших в результате сильнейших природных пожаров. Как сообщает сегодня, 6 мая, официальный сайт региона, пакеты документов на выделение финансовых средств из федерального бюджета с целью оказания материальной помощи поступили из 12 муниципальных районов.

«По уточненным данным, от пожаров погибло 1979 голов крупного рогатого скота, 14 569 овец и коз, 759 лошадей, 163 свиньи, 1895 птиц, 113 пчелосемей и 25 кроликов. В огне сгорело 10 636 тонн сена, 490 тонн зерна, 18 тракторов, два автомобиля, 35 единиц техники, 11 электростанций, 424 кубометра древесины», — пояснили забайкальские власти.

В общей сложности ущерб, нанесенный стихией агропромышленному комплексу региона, составил 822 миллиона 304 тысячи рублей. Комментируя дальнейшие действия, власти Забайкалья пояснили, средства будут перечислены из резервного фонда после экспертной оценки Минсельхоза РФ и соответствующего постановления, которое планирует подписать российское правительство.

Напомним, масштабные пожары в Забайкалье пришли 19 апреля вместе с резким потеплением и штормовым ветром, порывы которого достигали 40 метров в секунду. Непотушенные палы быстро перекинулись на строения и чабанские стоянки. Пострадавшими признаны более 700 человек.

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