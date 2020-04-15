Новосибирск, , 10:56 — REGNUM Рабочие группы новосибирского управления МЧС России направлены в наиболее горимые районы региона для контроля за пожароопасной обстановкой.

«Нарушая режим самоизоляции и требования пожарной безопасности, некоторые жители Новосибирской области повсеместно устраивают палы сухой растительности, которые представляют особую опасность для населённых пунктов, садовых обществ, объектов экономики, инфраструктуры и наносят вред природе, — уточнили в ведомстве. — Ежедневно регистрируются сотни возгораний травы и мусора, их количество только растёт. На сегодняшний день перехода природных пожаров на жилые строения не допущено».

На сегодняшнее утро, 15 апреля, на территории области обнаружено 466 термических точек, из них в пятикилометровой зоне от населённых пунктов — 376. С начала пожароопасного сезона ликвидированы более 1000 палов травы и горения мусора.