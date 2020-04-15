Амбон, Индонезия, , 10:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории провинции Малуку в Индонезии 14 апреля 2020 года в 22:10 по местному времени, сообщает Antara.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло на суше примерно в девяти километрах к северу от центрального Малуку на глубине 10 километров.

Напоминаем, что агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зарегистрировало, по крайней мере, 11 573 землетрясения в стране в течение 2019 года.