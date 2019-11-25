Чебоксары, , 12:39 — REGNUM В Чебоксарах полицейские задержали иностранца, которого подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков. У гражданина Ирана изъято около 25 граммов наркотического средства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

В столице республики задержан студент-иностранец — гражданин Ирана. Мужчина был замечен в 4 часа утра сотрудниками патрульно-постовой на улице Грасиса. В полиции отмечают, что при общении с правоохранителями он «занервничал и попытался разбить свой телефон».

«При осмотре машины обнаружено почти 25 грамм синтетических наркотиков, приготовленных для дальнейшего сбыта», — говорят в МВД по Чувашии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы, которого подозревают в контрабанде наркотических средств из Перу. Посылка с наркотиками должна была прийти в нежилой дом, расположенный в одной из деревень в Чувашии. По данным Приволжского таможенного управления, подозреваемый является шаманом и проводит перуанские обряды с использованием наркотиков.

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