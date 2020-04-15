Москва, , 09:05 — REGNUM Автомобильные пробки возникли на большинстве въездов в Москву из-за введения контроля электронных пропусков. Такие данные по состоянию на 9:00 15 апреля показывает сервис «Яндекс.Пробки».

Самые протяженные пробки возникли в южной части Московской кольцевой автодороги. Протяженность пробки на Симферопольском шоссе составляет примерно 4 км, в районе Видного — 3,5 км, на шоссе Энтузиастов — 3,6 км.

Появление пробок связано с усилением проверок электронных пропусков. При отсутствии соответствующих документов водителя оштрафуют на 5 тыс. рублей. Инспекторы сканируют номер автомобиля и проверяют наличие разрешения. В среднем на эту операцию уходит 30 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля в Москве и Московской области ввели электронные пропуска для водителей.

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