Луганск, , 18:40 — REGNUM Международный канал поставки наркотических средств с территории Украины перекрыли в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

Сотрудникам МГБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось пресечь деятельность организованной группы лиц, организовавших разветвлённый канал поставки наркотического средства маковая солома с территории Украины на территорию ЛНР и Донецкой Народной Республики.

По данным МГБ, в состав преступной группы входило 12 человек, организовали её жители ДНР и ЛНР, которые были задержаны с поличным. Сотрудниками ведомства в ходе операции было изъято более тонны семян мака с примесью маковой соломы.

Наркотическое вещество распространялось под видом пищевой кондитерской добавки в ряде городов на территории ЛНР. Маковая солома является сырьём для производства сильнодействующего наркотического средства из группы опиатов. Организованная преступная группа была одним из основных поставщиков и распространителей наркотических средств на территории ЛНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии правоохранителями у мужчины в ЛНР прекурсора для изготовления наркотических средств на сумму более 500 тыс. рублей.

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