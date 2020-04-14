Краснодар, , 12:24 — REGNUM Расследование в отношении женщины, проводившей пластические хирургические операции, не имея при этом необходимого образования, завершено следователями в Краснодарском крае. Женщину обвиняют по статье об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Всего в деле семь эпизодов преступления, сообщили 14 апреля в пресс-службе СКР.

По версии следствия, с марта 2015 года по октябрь 2017 года женщина проводила оперативные вмешательства по абдоминопластике, блефоропластике, риносептопластике, эндоскопической подтяжке и другим видам пластики. Операции обвиняемая проводила в частной клинике, а также у себя дома. В марте 2015 года женщина, представлявшаяся как врач-хирург, предложила местной жительнице провести круговую блефоропластику, в результате операции здоровью пациентке был причинён тяжкий вред. В декабре 2016 года в одной из частных клиник Краснодара обвиняемая провела платную медицинскую помощь по удалению у пациентки жировых комков Биша, липосакции и мастопексии. В послеоперационном периоде она не удалила дренаж, здоровью женщины был причинен тяжкий вред. Ещё в двух случаях при проведении операций пациентки получили серьёзные осложнения.

«Кроме того, в результате допущенных хирургом дефектов у двух потерпевших развилось психическое расстройство в виде депрессивной реакции», — уточнили в СК.

При обыске у обвиняемой были обнаружены и изъяты фрагменты медицинской техники, скальпели, а также медицинские препараты анестезирующего действия. Женщина представила документы о наличии у нее якобы медицинского образования, которые оказались фиктивными. В рамках расследования уголовного дела было проведено 19 экспертиз — судебно-медицинские и психолого-психиатрические.

Обвиняемая находится под домашним арестом. Уголовное дело готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.