Благовещенск, , 05:12 — REGNUM В Приамурье с начала пожароопасного периода задержали 44 человека, виновных в палах и природных пожарах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурском центре ГЗ и ПБ.

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На виновных в поджоге сухой травы составлены административные протоколы с общей суммой штрафов в 188 тыс. рублей. Все нарушители противопожарного режима были выявлены во время рейдов, проводимых сотрудниками лесоохраны и полиции.

«Жителям области во время особого противопожарного режима запрещается жечь траву, мусор, разводить костры и посещать леса», — рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы от четырех тысяч рублей до пяти — на физических лиц, от 20 тыс. до 50 — на должностных, и от 300 до 500 тыс. рублей — для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, на площади 100 гектаров были потушены природные пожары в Приморье.