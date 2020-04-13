Владивосток, , 07:41 — REGNUM Шесть лесных пожаров потушили за минувшие сутки в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В понедельник, 13 апреля, на территории Приморья по данным спутникового контроля выявлено более 100 тепловых аномалий. За прошедшие сутки в Ханкайском, Шкотовском районах, Артемовском и Шкотовском городских округах было потушено 97,5 гектара леса.

«Сильнее всего горел Ханкайский район, здесь потушили 80 гектаров леса. Всего на пожарах работали почти 50 человек и 10 единиц техники», — рассказали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, семь лесных пожаров было потушено в Красноярском крае.