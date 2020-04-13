Казань, , 15:44 — REGNUM Следственные органы по Татарии возбудили уголовное дело по факту распространения фейковой информации о массовом заражении коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Ранее проводилась проверка по факту публикации в соцсетях фейковой новости, что якобы в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка заражения коронавирусной инфекцией, в связи с чем госпитализирована половина медперсонала учреждения.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Устанавливаются лица, причастные к преступлению, расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое жителей Набережных Челнов, распространявших информацию, не соответствующую действительности, оштрафованы. Все фигуранты оставили недостоверные комментарии под постами в социальной сети.

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