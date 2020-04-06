Набережные Челны, Татария, , 17:44 — REGNUM Трое жителей Набережных Челнов, распространявших информацию, не соответствующую действительности, оштрафованы. Об этом сообщает управление информполитики и по связям с общественностью городской администрации.

Все фигуранты оставили комментарии под постами в социальной сети. 30-летняя женщина сообщила, что в инфекционной больнице на лечении находятся 50 человек. Другая жительница города, 39 — летняя женщина писала, что «стала свидетелем» того, как девушку не спасли и та умерла. Другой «фантазёр» — 40-летний местный житель убеждал подписчиков сети не верить СМИ и не соглашаться на вакцинацию, через которую происходит заражение. Как выяснилось, все комментаторы безработные, на каждого составлен административный протокол и назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Альметьевским городским судом 33-летний мужчина признан виновным в распространении не соответствующих действительности сведений о коронавирусе и подвергнут штрафу в размере 30 тыс. рублей. Он распространял неправдоподобную информацию о большом количестве летальных исходов в городе.

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