Пенза, , 11:08 — REGNUM В период действия ограничительных мероприятий — с 16 марта по 5 апреля 2020 года — в Пензенской области отмечается увеличение количества противоправных деяний в быту.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, за три недели зарегистрировано 38 таких фактов, в том числе 3 убийства и 11 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 из которых повлекли смерть граждан. Основная причина таких деяний — конфликты на фоне употребления спиртных напитков.

Также сотрудникам полиции приходится пресекать нарушения режима карантина, который ряду жителей предписан постановлением регионального управления Роспотребнадзора. Так, в Пензе на улице Пролетарской гражданки 1999 и 2000 годов рождения решили покинуть подъезд через балкон первого этажа. Одна под предлогом забрать вещи из другой квартиры, другая собралась выйти на работу. Обеим грозит штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два жителя Пензы оштрафованы по итогам проверки, которую провели сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора и МВД.

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