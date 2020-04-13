Казань, , 15:27 — REGNUM С ведением режима самоизоляции в Татарии увеличилось число случаев мошенничества в интернете и по телефону. Об этом заявил замначальника управления МВД России по Казани — начальник полиции Валерий Саматошенков на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

За последние две недели выросло количество грабежей — с 8 до 14 преступлений. В основном предметами кражи становятся продукты питания и алкоголь. Начальник полиции добавил, что увеличилось число краж с банковских счетов под предлогом получения моментального выигрыша. Раньше таких случаев регистрировали 2−3 в месяц, сейчас — по 10 в неделю.

Мошенничества фиксируются и в области здравоохранения. Так, в аптечных сетях сотрудникам предлагают перевести деньги якобы на закупку медицинских товаров. В соцсетях злоумышленники реализуют защитные маски по завышенным ценам, а также фальсифицированные антисептики.

Возросло число таких преступлений, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, совершенных в быту и лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на уловки мошенников попалась преподаватель колледжа из Набережных Челнов. С заявлением в полицию обратилась 29-летняя девушка, которая перевела мошенникам более 1,5 млн рублей.

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