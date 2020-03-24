Набережные Челны, Татария, , 08:58 — REGNUM На уловки мошенников попалась преподаватель колледжа из Набережных Челнов. С заявлением в полицию обратилась 29-летняя девушка, которая перевела мошенникам более 1,5 млн рублей.

На телефонный номер потерпевшей поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы финансового мониторинга одного из российских банков. Он заверил девушку о том, что с ее банковской картой пытаются провести операцию. Также звонивший поинтересовался наличием счетов в других банках. Злоумышленник сообщил о выявленных случаях кражи денег сотрудниками банка и попросил девушку перевести ее сбережения на защищенный счет. Испуганная пострадавшая сняла все деньги и положила на указанные аферистом счета на имена неизвестных ей людей. Преступник находился с девушкой на постоянной связи и обещал, что через сутки она сможет снять все свои деньги обратно. На следующий день поступил звонок от сотрудника другого банка и попросил продиктовать ему все данные банковской карты и коды, которые она получала в СМС сообщениях. Лжесотрудники банков планировали оформить на потерпевшую два кредита на общую сумму 470 тыс. рублей.

Девушка прекратила разговор, ей показалось подозрительным, что сотрудники банков звонили с одного и того же номера. Позвонив в свой банк, она удостоверилась, что все это время общалась с аферистами.

По данным пресс-службы МВД Татарии, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы МЧС Татарии задержали по подозрению в мошенничестве на 161 млн рублей. В 2013—2020 годы неустановленные должностные лица республиканского МЧС учредили фирму, дублирующую функции поисково-спасательной службы при МЧС РТ. Злоумышленники занижали оценку степени готовности юрлиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. Исполнять договорные обязательства привлекались сотрудники поисково-спасательной службы.

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