Стокгольм, , 11:40 — REGNUM На прошлой неделе в Истаде на юге Швеции в районном суде правоохранители выдвинули обвинения в контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Ранее в порту на шведской границе в трейлере водителя, находящегося сейчас на скамье подсудимых, было обнаружено более 390 кг конопли. Об этом 12 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Напомним, что в сентябре прошлого года грузовик с прицепом, зарегистрированный в Болгарии, прибыл на пароме в Треллеборг из Ростока, расположенного на севере Германии. Когда сотрудники таможенной службы спросили, что за груз перевозит водитель, он заявил, что трейлер пуст. Однако при обыске пограничники нашли более 390 кг конопли.

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления водитель отказался признавать свою вину. Расследование таможенных властей показало, что до момента задержания и ареста данный человек ездил в Швецию на одном и том же трейлере, по крайней мере, шесть раз в 2019 году. Согласно оценкам, Таможенной службы Швеции предполагаемая цена партии наркотиков составляет $3,9 миллионов.