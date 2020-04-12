Санкт-Петербург, , 01:32 — REGNUM Правоохранители изолировали нелегальный хостел в населённом пункте Новосергиевка Ленинградской области, у 14 человек взяты анализы на заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Рейд Роспотребнадзора, Следкома и ГУВД выявил общежитие, где проживали 154 человека, 14 из которых с симптомами ОРВИ проживали изолированно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что сотрудники Роспотребнадзора взяли тесты у посетителей хостела на выявление коронавируса. Сейчас хостел изолирован на карантин.

Напомним, что за минувшие сутки количество зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в России увеличилось на 1667 человек и достигло 13 584 человека.