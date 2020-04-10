Ростов-на-Дону, , 18:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону пациенты горбольницы №6 оказались под угрозой заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время лечебное учреждение закрыто из-за грубых нарушений биологической безопасности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.

Тревогу забили пациенты, заболевшие пневмонией. Более 50 человек проходили лечение в то время, как в этой же больнице находилась пациентка, у которой был подтверждён COVID-19. В больнице был введен карантин, у пациентов и персонала взяты тесты на коронавирус. При этом в больнице были нарушены все санитарные нормы.

«Проверкой были установлены нарушения требований биологической безопасности, способствующие внутрибольничному инфицированию опасной вирусной инфекцией сотрудников и пациентов больницы», — уточнили в полпредстве.

Материалы проверки направлены в прокуратуру Ростовской области.