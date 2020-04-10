Новосибирск, , 11:42 — REGNUM В Новосибирской области зафиксированы первые палы травы. За последние сутки с помощью космического мониторинга выявлены 32 термоточки, из которых 24 — на территории Татарского района, семь — в Чановском. Такие цифры ИА REGNUM привели в региональном управлении МЧС РФ.

«По фактам пожаров сухой растительности к административной ответственности за сжигание травы без очистки территории уже привлечён глава сельсовета, а также два гражданина», — рассказали в ведомстве.

В управлении уточнили, что большинство возникающих пожаров — «дело рук неосмотрительных граждан».

По оперативной статистике, за 2019 год в Новосибирской области произошло более двух тысяч травяных пожаров, в некоторых случаях огонь перешёл на населённые пункты.