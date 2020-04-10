Якутск, , 08:48 — REGNUM В Якутии началась подготовка к пожароопасному периоду — 317 населённых пунктов проверят на готовность к природным пожарам.

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«Организован комплекс превентивных мероприятий по защите населённых пунктов и объектов экономики от угрозы природных пожаров. На территории республики расположено 317 населённых пунктов, примыкающих к лесным массивам, специалистами МЧС России проводятся проверки их готовности к пожароопасному сезону», — пишет ЯСИА.

Уже проверено 67 сёл и поселений, на территории пяти муниципальных районов в 12 населённых пунктах выявлено 30 нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Возбуждены административные дела и вручены предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 апреля на землях лесного фонда РФ действовало 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 19 531 га, из них локализовано 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 12 650 га. Пожары зафиксированы в Забайкалье, Краснодарском крае, Хакасии и Бурятии.