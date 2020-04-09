Москва, , 16:43 — REGNUM Четыре человека получили ранения и травмы в результате взрыва газового баллона в столичном бизнес-центре «Панорама», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.

По утверждению агентства, три человека получили ранения, находясь в припаркованных у бизнес-центра автомобилях, а ещё один человек пострадал внутри здания.

Все они осмотрены медиками бригад скорой медицинской помощи.

Напомним, по данным СК, 9 апреля в бизнес-центре «Панорама» на 2-й Брестской улице Москвы в ходе строительных работ взорвался газовый баллон.

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