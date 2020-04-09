Горно-Алтайск, , 09:39 — REGNUM Жительница Турочакского района в Республике Алтай стала жертвой мошенников, пытаясь продать свою корову через интернет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, 60-летняя женщина попросила сына разместить объявление на специальном сайте.

На объявление откликнулся неизвестный, сообщив по телефону, что выиграл грант, на который скупает животных. По его словам, согласно условиям гранта у продавца на счету должно быть не менее 7 тыс. рублей. Поверив в эту историю, сельчанин подтвердил, что у него есть деньги.

«Тогда собеседник попросил назвать ему реквизиты карты, в том числе и трехзначный код на оборотной стороне. Недолго думая, не слишком разбирающийся в банковских вопросах мужчина, выполнил условие афериста. Через некоторое время с банковского счета его матери было списано 17 тысяч рублей», — отметили в МВД.

Раздосадованные продавцы коровы попытались дозвониться до покупателя, но тот перестал отвечать. После этого сельчане обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело, правоохранители в настоящее время устанавливают личность и местонахождение мошенника.

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