Турочакский район, Алтай, , 09:45 — REGNUM Жительница Турочакского района Республики Алтай стала жертвой мошенников, обещавших ей быструю прибыль на интернет-бирже. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

61-летняя сельчанка сначала вложила свои накопления, однако быстрого дохода не дождалась. Женщина уже собиралась забрать обратно деньги, но ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником одного из филиалов интернет-биржи.

«Мужчина сообщил, что тех денег, которые были использованы для финансового старта не достаточно и предложил увеличить сумму, пообещав при этом баснословную прибыль», — отметили в МВД.

После разговора сельчанка оформила кредит и перевела деньги на свой счёт биржи, доступ к которому имели и брокеры. Однако «баснословных прибылей» всё не было, зато мошенники регулярно сообщали о необходимости увеличить вложения. В результате женщина оформила несколько кредитов на себя, а также на своего супруга.

Так продолжалось полгода, пока потерпевшая, наконец, не потребовала вернуть вложенные 995 тыс. рублей. После чего «брокеры» резко перестали выходить на связь, а деньги с её счёта ушли в направлении одного из европейских банков. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье за «мошенничество».

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