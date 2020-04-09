Москва, , 00:58 — REGNUM Пожар в доме престарелых на западе российской столицы мог произойти из-за хлопка в котельной, заявил заместитель московского мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков 9 апреля журналистам.

Бирюков рассказал, что котельная, которая работает на дизтопливе, располагается на цокольном этаже здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате возгорания в четырехэтажном здании дома престарелых «Третий возраст» в Москве погибли два человека и около десяти пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве