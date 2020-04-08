Москва, , 23:10 — REGNUM Уголовное дело возбудили следователи по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы. Об этом 8 апреля сообщила журналистам старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

Иванова заявила, что следователями ГСУ СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело по факту возгорания в здании дома престарелых, расположенного на 3-й Мякининской улице в Москве.

По предварительным данным, в результате пожара в доме престарелых погибли два человека, пострадали десять человек. Из здания были эвакуированы 50 человек, спасены как минимум 13 человек. На месте происшествия работают медики, представители экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание, возможно, из-за перегрева кабеля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате пожара в доме престарелых на западе Москвы.

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