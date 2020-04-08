Москва, , 22:56 — REGNUM До двух человек возросло число погибших в результате возгорания в здании дома престарелых на западе Москвы. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Два человека погибли, не менее десяти пострадали в результате возгорания в четырёхэтажном здании дома престарелых «Третий возраст» на 3-ей Мякининской улице в Москве. Из здания было эвакуировано около 50 человек, ещё 13 спасены.

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по городу в 21:42 мск, в 22:15 мск было объявлено о ликвидации пожара. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти. На место происшествия были вызваны десять экипажей скорой помощи, эвакуированные люди временно размещены в подъехавших автобусах.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем в результате пожара в доме престарелых на западе Москвы.

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