Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении бывшего руководителя отдела по противодействию коррупции регионального управления федеральной службы судебных приставов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Подсудимый признан виновным в 17 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере и ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии, а также запрет занимать должности на государственной службе в течение трёх лет. Также суд лишил его звания «Почетный работник Федеральной службы судебных приставов».

После оглашения приговора в Ленинском районном суде Екатеринбурга, осуждённый был взят под стражу. Решение суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Судом установлено, что преступления были совершены в период с 2014 по 2017 год, когда подсудимый руководил Ленинским районным отделом судебных приставов Екатеринбурга. В частности он отдавал команды своему подчинённому (который на данный момент отбывает наказание по решению суда) о внесении в автоматизированную систему УФССП сведений о поступлении исполнительных листов, якобы выданных Арбитражным судом Свердловской области.

Далее подсудимый утверждал постановления о распределении средств в пользу фиктивных взыскателей. И таким образом злоумышленники похитили свыше 11 млн рублей.