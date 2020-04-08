Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону на территории дачного товарищества «Исток» вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на один из домов, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

В экстренные службы сообщение о возгорании поступило в 12:37 мск. Известно, что произошло возгорание сухой растительной и хозпостройки.

«Ранг пожара №2 из-за безводности района. Огонь перекинулся на дачный дом. Сохраняется угроза распространения. Загорание сухой растительности на площади 80 кв. метров ликвидировано, силы и средства сосредоточегы на тушении дачного дома», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают более 60 человек и около 20 единиц техники.