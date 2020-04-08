Специа, 8 апреля 2020, 13:32 — REGNUM Утром в среду, 8 апреля, на границе итальянских регионов Лигурия (Генуя) и Тоскана (Флоренция) обрушился автомобильный мост через реку Магра.
В результате происшествия, по предварительной официальной информации, никто не пострадал. Некоторые СМИ сообщают об одном раненом. Движение по этой дороге было официально закрыто в соответствие с правилами общенационального карантина.
Спасатели уже прибыли на место происшествия. Начато расследования обстоятельств инцидента.