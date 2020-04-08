Лилонгве, , 13:03 — REGNUM Министр иностранных дел Мозамбика выразила обеспокоенность по поводу нападения на трех граждан страны в соседнем Малави. Об этом передает ВВС Africa.

Министр Вероника Макамо назвала нападение на граждан Мозамбика «линчеванием», добавив, что двое из атакованных были убиты после того, как их обвинили в «питье крови и распространении коронавируса».

Еще один гражданин Мозамбика, на которого напали вместе с погибшими, по словам Макамо, был спасен полицией и в настоящее время находится под защитой офицеров.

Министр заявила, что трое мужчин, которые подверглись нападению, ехали через Малави в Танзанию.

Она добавила, что подозреваемые в причастности к убийству были арестованы. Однако официального подтверждения инцидента в МИД Малави до сих пор не было, отметила она.