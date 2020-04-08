Бутурлиновка, Воронежская область, , 11:13 — REGNUM Пять человек погибли в автоаварии в Бутурлиновском районе Воронежской области вечером 7 апреля. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла около 22:54 на улице Совхозной в Бутурлиновке. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 070 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада 217 030» под управлением 22-летнего местного жителя.

В результате аварии водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, 44, 42 и 33 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель «Лады» был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы, но спасти его не удалось — он также скончался.

По данному факту Бутурлиновским межрайонным следственным отделом СКР по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Ход расследования уголовного дела взял на контроль прокурор района, сообщил Михаил Усов. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших.