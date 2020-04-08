Казань, , 11:26 — REGNUM Инспекторами министерства экологии и природных ресурсов Татарии обнаружена несанкционированная свалка мусора вдоль гаражей по улице Камиля Якуба в Вахитовском районе Казани. Об этом информирует пресс-служба минэкологии РТ.

Навалы мусора захламили более 100 кв.м. Удалось установить, что найденные материалы являются архивными документами одного из крупных российских банков.

По данному факту заведено административное расследование по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории одного из медицинских учреждений Альметьевского района была обнаружена свалка с медицинскими картами пациентов. Виновной в организации свалки признали одну из строительных компаний.

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