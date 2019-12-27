Казань, , 01:03 — REGNUM На территории одного из медицинских учреждений Альметьевского района была обнаружена свалка с медицинскими картами пациентов. Виновной в организации свалки признали одну из строительных компаний, сообщили ИА REGNUM в минэкологии Татарии.

Был составлен протокол об административном нарушении по ст.8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Материалы дела были переданы в суд, который и признал строительную компанию виновной.

Однако организация обжаловала решение в Верховном суде Татарии. Однако жалоба была оставлена без удовлетворения и компания заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, медкарты были найдены в июне текущего года. Всего было найдено 67 медицинских документов, включая медицинские карты амбулаторного больного и карты учета дополнительной диспансеризации работающего гражданина.

Документы принадлежат ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница». В 2017 году в больнице проводился капитальный ремонт и документы были перемещены на первый этаж больницы, а затем «по невнимательности сотрудников лечебного учреждения» вместе со строительным мусором вывезены на свалку. Сейчас все документы вернули в Альметьевскую больницу.

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