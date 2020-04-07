Ашхабад, , 19:48 — REGNUM Из карантинной зоны, расположенной в городе Туркменабаде на востоке Туркмении, сбежали 15 человек, вернувшихся в страну из Турции и стран СНГ, передает «Азатлык» со ссылкой медицинских работников.

По имеющимся данным, туркменские спецслужбы уже задержали сбежавших из карантина туркменистанцев. Их также подозревают в даче взяток дежурившим в карантинной зоне врачам.

Отмечается, что теперь беглецам грозит наказание в виде крупного денежного штрафа или лишения свободы на срок до одного года.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным министерства здравоохранения Туркмении, на территории страны до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.