Краснодар, , 17:31 — REGNUM Режим ЧС введён на территории Туапсинского района Краснодарского края с 7 апреля. Причиной стала сложная пожарная обстановки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Вблизи населённого пункта Псебе горит лесная подстилка, угрозы жилью нет.

«В случае ухудшения обстановки выставлены силы и средства на его защиту. Предпринимаются все необходимые действия по локализации и ликвидации пожара. Подразделения проводят тушение по кромке пожара. Создаются минерализованные полосы. Работа ведется на шести боевых участках. В случае необходимости будет организован встречный пал», — уточнили в пресс-службе.

По данным на утро 7 апреля, в регионе действовало шесть загораний лесной подстилки на общей площади 2 тыс. 650 кв. м, в том числе три очага в Туапсинском районе, два в Сочи и один в Северском районе.