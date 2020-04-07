Аруша, Танзания, , 13:52 — REGNUM Полиция области Килиманджаро арестовала Африкану Млей по подозрению в публикации и распространении ложных новостей о пандемии коронавируса в социальных сетях. Об этом передает газета Mwananchi.

Временно исполняющий обязанности начальника полиции по области Килиманджаро Джеймс Маньяма заявил, что задержанный, предположительно, опубликовал в социальных сетях Инстаграм и Твиттер, а также в мессенджере WhatsApp информацию о числе инфицированных, которая противоречит официальным данным министерства здравоохранения страны.

«Почему правительство Танзании скрывает статистику о зараженных коронавирусом? Информация о коронавирусе держится в большой тайне… Правда такова, что в настоящее время в стране уже более 200 заболевших коронавирусной инфекцией, и к настоящему моменту четыре человека скончались, все это держится в секрете правительством и статистическими отделами», — сообщалось в распространяемой информации.

Маньяма заявил, что распространяемая информация вводила жителей страны в заблуждение об этой опасной болезни, а также отрицало серьезные меры, предпринимаемые правительством в борьбе с коронавирусом.

«Расследование по делу завершено, и мы готовы немедленно доставить его (задержанного) в суд», — подчеркнул Маньяма.

Пользуясь случаем, он также призвал всех жителей страны воздержаться от распространения неподтвержденной информации в интернете.

«Полиция бдительно следит за всем происходящим, в том числе и в интернете, за любое противозаконное действие придется отвечать перед законом, и мы не будем проявлять милосердие по отношению к нарушителям», — подчеркнул Маньяма.