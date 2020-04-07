Анкара, , 13:06 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» девятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на северо-западе Сирии, об этом 7 марта сообщается на официальной странице в Twitter турецкого министерства обороны.

«Восемь террористов были уничтожены нашими героическими бойцами, когда те пытались проникнуть в зону проведения операции «Источник мира», — говорится в заявлении.

Отмечается, что еще один курдский повстанец был убит в зоне проведения операции «Щит Евфрата».

Напомним, Турция проводит на территории Сирии несколько карательных операций, направленных на уничтожение влияния курдских повстанцев вблизи турецко-сирийской границы.

Несмотря на карантинные меры, введенные многими странами мира, а также призывами со стороны международного сообщества прекратить военные конфликты, Анкара продолжает вести боевые действия на территории суверенного государства.

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