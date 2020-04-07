Нижняя Тура, Свердловская область, , 12:38 — REGNUM В Свердловской области перед судом предстанет гражданин, обвиняемый в умышленном поджоге многоквартирного жилого дома, в результате которого пострадали люди и их имущество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело будет рассмотрено в Нижнетуринском городском суде.

По версии следственных органов, злоумышленник совершил поджог в доме № 120 по улице Ленина 23 ноября 2019 года. В результате вспыхнувшего пожара два жильца дома получили ожоги средней тяжести, а несколько десятков человек лишились имущества (всего потерпевшими по уголовному делу признаны 62 гражданина). Сумма нанесённого ущерба составила более 17,7 млн рублей.