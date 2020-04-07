Владивосток, , 04:35 — REGNUM В Ханкайском и Пограничном районах Приморья за минувшие сутки потушили 20 гектаров леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приморье пожарные тушат крупный природный пожар

В краевом минлесхозе рассказали, что на тушении пожаров работали 35 человек и семь единиц техники.

«Два пожара по 10 гектаров ликвидированы в Ханкайском и Пограничном районах. На данный момент пожаров на землях лесного фонда нет», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом пожароопасного периода в Приморье пожарные всё чаще выезжают к местам природных возгораний и палов сухой растительности.