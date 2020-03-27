Пенза, , 17:28 — REGNUM Два жителя Пензы оштрафованы по итогам проверки, которую провели сотрудники региональных управлений Роспотребназора и МВД. Данные лица привлечены к административной ответственности по ст. 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор»). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи рублей. Из-за нарушений требований режима карантина может произойти массовое заболевание граждан.

В случае, если по вине таких нарушителей произойдет массовое заражение граждан, они будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), где предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, полиция и Роспотребнадзор продолжат проведение профилактических мероприятий, направленных на установление лиц, нарушающих требования режима карантина, введенного на территории Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Кузбасса продолжают нарушать режим самоизоляции. Сотрудники полиции во время проверочных мероприятий выявили пять нарушителей установленных ограничений.

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