Киев, , 13:54 — REGNUM Полиция Киева перекрыла пешеходный мост, ведущий к популярному месту отдыха местных жителей — «Гидропарку». Об этом сообщил 6 апреля телеканал 112.ua.

Корреспондент рассказал, что действия полиции вызвали недовольство группы спортсменов, которые попытались попасть на спортплощадки, в изобилии оборудованные на территории «Гидропарка».

Отмечается, что спортсмены были без масок и жаловались на то, что карантинные ограничения нарушают их конституционные права. В ходе потасовки с полицейскими двоих мужчин задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля на Украине ужесточили карантинные меры, запретив людям, в частности, находиться в общественных местах без медицинских масок.

Читайте также: На Украине введены жёсткие карантинные меры