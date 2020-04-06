Киев, , 01:18 — REGNUM Правительство Украины ввело жёсткие карантинные меры для борьбы с коронавирусом, решение вступило в силу 6 апреля.

Теперь на Украине запрещено собираться больше двух человек, кроме случаев сопровождения несовершеннолетних, введён запрет на посещение парков и зон отдыха, детям до 14 лет теперь нельзя выходить на улицу без сопровождающих.

Украинских граждан обязали носить маску или респиратор в общественных местах. Лицам старше 60 лет, кроме людей, участвующих в борьбе с эпидемией и обеспечивающих работу «объектов критической инфраструктуры», предписано не выходить из дома и максимально ограничить круг общения.

За несоблюдение режима карантина вводится штраф от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен ($616−1232), а для нарушителей санитарных правил и норм предусмотрена уголовная ответственность. Дважды нарушивших режим самоизоляции, госпитализируют принудительно. Количество пропускных пунктов на границе уменьшено до 21. Местным властям дано право принимать дополнительные карантинные меры.

Карантин на Украине введён с 17 марта до 24 апреля, с 26 марта действует режим чрезвычайной ситуации. К утру 5 апреля в стране официально подтверждён 1251 случай заболевания коронавирусом, умерло от COVID-19 32 человека, 25 выздоровели. Пик пандемии в стране прогнозируется к середине апреля.