Чернобыль, Украина, , 10:58 — REGNUM В чернобыльской зоне отчуждения на Украине третьи сутки горит лес. Об этом сообщила 6 апреля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В пресс-службе рассказали, что на данный момент горит около 25 гектаров леса. Очаги возгорания находятся возле населённых пунктов Владимировка, Октябрьское (20 га) и Раговка (5 га).

В тушении принимает участие 124 человека и 28 единиц техники, включая пожарную авиацию — два самолёта АН-32П и вертолёт Ми-8. Всего с воздуха 42 раза сбрасывали воду общий вес которой составляет 174 тонны.

В ГСЧС утверждают, что радиационный фон в Киеве находится в норме, хотя и отмечают высокий уровень загазованности воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что по предварительным данным, пожар возник из-за поджога сухой травы.

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