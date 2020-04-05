Чернобыль, Украина, , 16:02 — REGNUM На Украине продолжается тушение пожара в чернобыльской зоне отчуждения. Об этом заявил и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, огонь распространился на территорию площадью 100 гектаров. Предварительно, возгорание произошло из-за поджога травы.

«Есть плохие новости — в центре пожара радиация выше нормы… показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара», — добавил Фирсов.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально площадь возгорания составляла 20 гектаров. К тушению огня привлечена пожарная авиация.

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