Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM В Петербурге в условиях повышенного спроса на доставку заказов из-за режима самоизоляции участились случаи нападения на доставщиков еды на дом. Об этом свидетельствуют сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за последние дни.

Условия самоизоляции вызвали не только рост заказов у служб доставки на дом, но и нападения на их сотрудников. Только за прошедшие дни апреля в Петербурге возбуждено как минимум три дела по факту хищений заказов у курьеров.

Так, 1 апреля в пять часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в продуктовый магазин на улице Труда в городе Колпино зашел молодой человек в крови и рассказал, что его избили и ограбили. Прибывшие полицейские установили, что в арке дома 40 по ул. Тверской в Колпино неизвестный преступник, применив физическую силу в отношении 23-летнего курьера, открыто похитил у него 350 рублей и мобильный телефон, после чего с места происшествия скрылся. Общая сумма ущерба составила 12 350 рублей.

В тот же день в Колпино по подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний слесарь одного из предприятий. Похищенное было изъято, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

3 апреля в полицию Выборгского района Петербурга обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что работает курьером по доставке еды на дом. Около 22 часов у дома 39 по 2-му Муринскому проспекту к нему подошли трое неизвестных мужчин и, применив физическую силу, похитили заказанные ранее продукты, после чего с места происшествия скрылись на автомобиле «Тойота». «Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 161 УК РФ (грабеж)», — уточняют в Главке МВД, преступников ищут.

Еще один случай произошел 5 апреля около 18:31 в Центральном районе Санкт-Петербурга. За помощью к правоохранительным органам обратился 31-летний курьер. По словам мужчины, он привез заказ на адрес, но покупатель не только не заплатил за него, но и отобрал еду и скрылся на автомобиле «Киа Рио».

В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий нарядом патрульно-постовой службы полиции у дома № 9 по Гончарной улице в указанном автомобиле был задержан предполагаемый злоумышленник и его сообщники. Ими оказались 31-летний неработающий мужчина-водитель, у которого был изъят травматический пистолет с патронами, а также ещё трое мужчин в возрасте 36, 26 и 29 лет.

«В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изъятое оружие направлено на экспертизу», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД.