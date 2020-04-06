Джакарта, , 09:16 — REGNUM В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом 6 апреля сообщает агентство по метеорологии, климатологии и геофизики.

Эпицентр толчков залегал на глубине в 10 км, в 122 км от города Джайоло. Данных о гибели населения, а также о вреде причиненном объектам инфраструктуры не поступало.

Напомним в сентябре 2019 года в городе Амбон произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла, что привело к гибели 36 человек.

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