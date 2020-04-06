Пекин, , 05:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,2 возникло на удалении в 143 км восточнее района Шуймогоу. Об этом информирует Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По поступившей информации, эпицентр подземных толчков, возникших в 01:58 по московскому времени 6 апреля, располагался на востоке от городского округа Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Интенсивность землетрясения в эпицентре сейсмособытия оценивается как «разрушительное». О разрушениях и жертвах не сообщается.

Как сообщало 3 апреля ИА REGNUM, более 4000 человек пострадали от землетрясения магнитудой 5,6 в уезде Шицю провинции Сычуань на юго-западе Китая

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