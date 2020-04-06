Благовещенск, , 03:22 — REGNUM В Ромненском районе Приамурья 4 апреля в село Смоляное зашёл волк, который разогнал местных собак и набросился на женщину.

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Происшествие случилось в тёмное время суток, пишет Амур.Инфо. Информацию подтвердил начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

«Действительно, волк был. Его убили, и он доставлен в лабораторию. Болеет он бешенством или нет, это будет известно чуть позже, в понедельник. Сейчас материал в работе находится», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, угроза сельскому хозяйству со стороны волков привела к тому, что их начнут отстреливать без лицензий.