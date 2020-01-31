Благовещенск, , 04:47 — REGNUM Из-за неуклонного роста численности волков в Приамурье и их возрастающей угрозы сельскому хозяйству, законодатели региона могут рассмотреть вопрос о вынужденном отстреле хищника в случае угрозы жизни человека.

Читайте также: В Приамурье охотники за убийство опасного хищника получат вознаграждение

Численность волков в Приамурье за несколько лет удвоилась — их популяция в настоящее время насчитывает порядка 4 125 особей, пишет ПортАмур. Хищники всё чаще стали нападать на домашних животных, были случаи нападения на человека — в России ежегодно от волков погибают до 10 человек. Спикер Амурского парламента Вячеслав Логинов полагает, что пришло время пересмотреть подходы к истреблению волков.

«Сегодня по закону чтобы застрелить хищника, охотнику необходимо иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов. На его получение требуется дополнительное время. В противном же случае охотника могут привлечь к ответственности за незаконную добычу животного. А что делать, если волк угрожает жизни?», — сказал спикер Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, охотникам, добывшим волка в Приамурье будет выплачиваться неплохое вознаграждение.